Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Velioğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Sami Akkaya idaresindeki 67 ZG 030 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Tuğçe ve Kader Akkaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla araçtan çıkartılan yaralılar sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.