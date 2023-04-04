Kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı: 6 yaralı

Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak savruldu. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulvar üzerinde seyir halinde olan S.G. yönetimindeki 44 ACK 958 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücünün kontrolünde çıkarak refüje çarptıktan sonra savruldu. Kazada sürücü ile A.Ş., S.Ş, S.K.,M.Ş. ve M.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.