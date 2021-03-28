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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 yaralı

Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak ters döndü. Kazada otomobilin karşı yola geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 28.03.2021, 17:23
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp ters döndü: 1 yaralı

Isparta’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak ters döndü. Kazada otomobilin karşı yola geçmemesi büyük bir faciayı önlerken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.45 sıralarında Modern Evler Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Kolçelik kavşağına doğru seyir halinde olan Mustafa A. idaresindeki 06 AL 3780 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak, ağaç ve demirlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola ters devrildi. Otomobilin karşı yola geçmemesi büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, ters dönen araçtaki sürücüyü yaralı olarak çıkardı. Mustafa A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ters dönen araç çekici yardımıyla düzeltilerek yoldan kaldırılırken, kazanın ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.
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