Kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyonete çarparak takla attı: 3 yaralı

Sultanbeyli’de kontrolünü kaybeden sürücü, park halindeki kamyonete çarparak aracıyla takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 69 AP 226 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki Fiat marka 34 NF 9530 plakalı kamyonete çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kazayı gören vatandaşlardan Yunus Aras, “Arkadaş yukarıdan hızlı bir şekilde geliyordu. Buradan gelen araçla karşı karşıya geldiği için kendini bir anda frene attı, şuraya kaldırıma vurdu. Ardından, burada park halindeki araca çarptı. 3 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri geldi, yaralılar hastaneye kaldırıldı” dedi.