Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarpıp takla attı: 1 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.B. idaresindeki 07 AYV 480 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. 7 kez takla atan otomobilde sürücü yaralanmazken araç içerisinde bulunan yolcu B.B ise hafif yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.