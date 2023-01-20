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Kontrolden çıkan otomobil moloz yığınına çarptı: 2 yaralı
Kilis’te kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçerek moloz yığınına çarptı.
Asayiş 20.01.2023, 10:23
Kilis’te kontrolden çıkan otomobil karşı yola geçerek moloz yığınına çarptı.
Olay, Kilis-Hatay kara yolunun Beşenli köyü yakınlarında gerçekleşti. Y.Y. yönetimindeki 79 AAY 794 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun diğer tarafına geçmesiyle otomobil moloz yığınına çarptı. Kazada sürücü Y.Y. ile aynı araçta bulunan babası M.Y. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, oğul kaldırıldıkları Prof.Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.