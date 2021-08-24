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Kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Asayiş 24.08.2021, 14:29
Kontrolden çıkan otomobil mezarlık duvarına çarptı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil mezarlık duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Muratlı ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kontrolden çıkan 39 TK 934 plakalı otomobil, yoldan çıkarak Balabanlı Mahallesi Mezarlığı duvarına çarptı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilde hasar oluşurken, mezarlık duvarının bir kıskı yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Jandarma Trafik ekipleri ise, kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Kazayı yapan araç sürücüsünün kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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