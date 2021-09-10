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Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 1 yaralı

Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete dalan otomobil, manav reyonunda alışveriş yapan müşteriye çarparak durabildi. Kaza, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Asayiş 10.09.2021, 00:59
Kontrolden çıkan otomobil markete daldı: 1 yaralı

Gaziantep’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu markete dalan otomobil, manav reyonunda alışveriş yapan müşteriye çarparak durabildi. Kaza, marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Kaza, Şahinbey İlçesi Narlıtepe Mahallesinde meydana geldi. A.D. idaresindeki 27 MB 8103 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöndeki markete daldı. Otomobil, o esnada marketin manav reyonunda alışveriş yapan M.K’ya çarparak durabildi. Meydana gelen kazada, otomobil ile manav reyonu arasında sıkışan M.K’ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.


Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı M.K’yı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırdı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü olan yabancı uyruklu A.D. gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı M.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anları marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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