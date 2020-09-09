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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı

TURGUTLU'DA MEYDANA GELEN KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI. KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DİĞER OTOMOBİLE ÇARPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU. KAZADA 4 KİŞİ YARALANIRKEN E-96 KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KONVOYU OLUŞTU.

Asayiş 09.09.2020, 10:40
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Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 4 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek, başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Avşar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Mesut K. (73) yönetimindeki 45 LB 633 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Yunus G. (44) idaresindeki 35 BMH 79 plakalı otomobile çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında mesaisini tamamlayıp evine gittiği öğrenilen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği’nde görevli Yunus G. otomobilde sıkıştı. Yaralıyı kaza yerine gelen itfaiyeci arkadaşları sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada Yunus G.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan yine itfaiyeci olan Mesut Mehmet K. (42) ile diğer aracın sürücüsü Mesut K. ile yanında yolcu olarak bulunan Meryem K. (71) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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