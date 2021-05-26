Kontrolden çıkan otomobil hafriyat alanına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da kontrolden çıkan otomobil hafriyat alanına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Çorum-Mecitözü karayolunda meydana geldi. Edinilen bigiye göre, içinde Çorumlu Uzman Çavuş Hayrani Çağlar ve AFAD’ta görevli olduğu öğrenilen Özcan Çelik(46)’in bulunduğu otomobil Elvançelebi köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten hafriyat alanına uçtu. Kazada Eskişer’de görevli Hava Uzman Çavuş Hayrani Çağlar(44), hayatını kaybederken, Özcan Çelik yaralandı.

Yaralı Çelik, 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk mudahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çağlar’ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Çağlar’ın Mecitözülü olduğu ve izne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.