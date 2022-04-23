Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023 tarihinde, bir kardeşiniz olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olarak söylüyorum, bu ülkede terör örgütünün, etrafımızdaki coğrafyada terör örgütünün adını andırma
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.
Asayiş 23.04.2022, 20:28
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan bir evin önündeki bahçeye girdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi’nde Ö.D. hakimiyetindeki 31 AAC 336 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin önünde bulunan bahçeye uçtu. Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve evin önünde bulunan araba ile demir kapıda maddi hasar oluştu