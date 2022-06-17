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Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 17.06.2022, 16:32
Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araçtaki iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesinde saat 10.30 sıralarında R.E. (47) idaresindeki 43 U 0705 plakalı otomobil, Karakurt Mahallesinden İlyaslar Mahallesine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada araç sürücü R.E. (47) ve yolcu İ.E. (69) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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