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Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 1 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, köprü demirlerini kırarak dereye düştü. Meydana gelen kazada, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 27.09.2021, 09:59
Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü: 1 ölü

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, köprü demirlerini kırarak dereye düştü. Meydana gelen kazada, sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cedde üzerinde seyir halinde olan Faruk Subaşı (57) idaresindeki 34 UV 7148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demirlerini kırarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye düştü. Meydana gelen kazada sürücü otomobil içinde sıkışırken durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı halde kurtarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Subaşı, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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