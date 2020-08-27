Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu: 2 ağır yaralı
SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN DERE YATAĞINA UÇMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Adapazarı-Karasu duble yolu Limandere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine doğru seyir halinde olan Z.T. isimli kadın sürücü idaresindeki 34 TZ 040 plakalı otomobil Limandere kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Z.T. ile araç içerisinde bulunan Beyza B. isimli 2 kadın Ferizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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