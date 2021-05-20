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Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Asayiş 20.05.2021, 13:44
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı: 3 yaralı

Kırıkkale’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 BE 9514 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü E.D. ile yolculardan H.K. ve Z.N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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