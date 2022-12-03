Kontrolden çıkan otomobil çitleri aşıp evin bahçesine daldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, çitleri aşarak bir binanın bahçesine daldı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 10882/2 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper Can A. idaresindeki 41 AKN 029 plakalı Audi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte çitleri aşarak bir evin bahçesine daldı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü, aracında sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralı şahsı otomobilden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Sürücünün kız kardeşi, olay yerinde fenalık geçirdi. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.