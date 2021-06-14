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Kontrolden çıkan otomobil Botan Çayı’na uçtu: 2 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Botan Çayı’na uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 14.06.2021, 10:07
Kontrolden çıkan otomobil Botan Çayı’na uçtu: 2 yaralı

Van’ın Çatak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Botan Çayı’na uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Alacayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 SV 492 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine Botan Çayı’na uçtu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çatak Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yaralı Recep ve Emrullah Eraslan isimli şahıslar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Çatak Grup Amirliği ekipleri, otomobilin LPG’li olması nedeniyle gerekli önlemleri alınken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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