Kontrolden çıkan otomobil boş araziye daldı: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Başsikele ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin boş araziye uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 41 KK 063 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak boş araziye daldı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabilen otomobilde sürücü yaralanırken motor kısmından dumanlar çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobildeki dumanlara müdahale ederken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.