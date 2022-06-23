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Kontrolden çıkan otomobil belediyenin bahçesine düştü: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak belediye bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Asayiş 23.06.2022, 18:46
Kontrolden çıkan otomobil belediyenin bahçesine düştü: 3 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak belediye bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Yüksekova Belediyesi yerleşkesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KA 1965 plakalı Volkswagen marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak belediye bahçesine düştü. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, arabada ise büyük hasar oluştu.

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