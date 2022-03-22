Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

Kocaeli’de kontrolden çıkan otomobilin çelik bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.R. idaresindeki 34 LP 963 plakalı Fiat marka otomobil, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü S.R. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.R., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.