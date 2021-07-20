banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Babanın en acı bayramı!
Babanın en acı bayramı!
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
AB EKONOMİSİNDE İYİMSERLİK SÜRÜYOR
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
ABD ekonomisinde COVID-19 durgunluğu 2 ay sürdü
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı itirafı

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Asayiş 20.07.2021, 11:42
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
banner502

Bolu’da, D100 Karayolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Serdal Koç idaresindeki 55 ADM 718 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Sami, Salih ve Enes Koç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
30°
açık
banner501