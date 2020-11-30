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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 30.11.2020, 14:39
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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
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Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi, ilçesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada sürücüsü Tuğçe P.’nin (23) kontrolünü kaybettiği 38 FJ 887 plakalı FİAT marka otomobil yol ortasındaki refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Tuğçe P. İle yolcu koltuğunda bulunan F.E.A(33) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik önlemler aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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