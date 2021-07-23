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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken, kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. İlginç kaza anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Asayiş 23.07.2021, 09:51
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken, kontrolden çıkarak bariyerlerin üzerinde asılı kaldı. İlginç kaza anı bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yol ortasında savrulmaya başladı. Kendi etrafında 360 derece dönen otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerin üzerine çıkarak asılı kaldı. Araç içerisinde bulunan vatandaşlar ise kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

Kaza anı kameraya böyle yansıdı

Öte yandan, otomobili ile seyir halindeyken, cep telefonu ile görüntü çeken bir vatandaş kaza anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde seyir halinde olan otomobilin bir anda kontrolden çıkarak savrulmaya başladığı görülüyor. Otomobil daha sonra yolda 360 derece dönerek bariyerin üzerine çıkıyor.
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