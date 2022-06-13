Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Bursa’da yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan Tofaş marka otomobil, savrularak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobildeki sürücüsü E.S.’yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan E.S.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı E.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.