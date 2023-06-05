Kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak durabildi

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüj üzerinde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan sürücü yaralandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Barınaklar Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut S. (20) kontrolünde bulunan 01 LZ 443 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüj üzerinde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.