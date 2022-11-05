Kontrolden çıkan otomobil 5 araca çarparak durdu...Kaza anı kamerada

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada rampa aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak sitenin bahçesine girdi. Otomobil 4 araca çarparak dururken sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi 10 Bölge’de meydana geldi. Ersin K. idaresindeki 81 ASB 389 plakalı Opel marka otomobil rampa aşağı ilerlediği esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak sitenin bahçesine uçtu. Kaldıra çarpan otomobil ilk önce bir ağacı devirdi ardından site bahçesinin tel örgülerini yıkarak park halindeki 4 otomobile çarparak durabildi. Yan yatan otomobilde ki sürücü Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayı gören site sakinleri, “Rampa aşağıya otomobil hızlı bir şekilde geliyordu. Virajı alamadı sitenin bahçesine uçtu” dediler. Vatandaşlar bu bölgede zaman zaman kazaların yaşandığını bunun için ise tedbir alınmasını istediler.

Meydana gelen kaza ise sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.