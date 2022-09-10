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Kontrolden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten apartman bahçesine devrildi
Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Asayiş 10.09.2022, 02:38
Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Araçtaki 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Feyyaz Yıldız idaresindeki 37 EZ 242 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaklaşık 3 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine uçarak devrildi. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü ile yolcu araçtan kendi imkanları ile çıktı.
Çekici yardımıyla araç bulunduğu yerden kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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