Kontrolden çıkan öğrenci servisi refüje çıktı, servis görevlileri İHA muhabirine saldırdı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servisi orta revüje çıktı. Servis minübüsü revüjdeki ağaçlara çarparak durabilirken 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası servis görevlileri çekim yapan İHA muhabirine saldırdı.

Alınan bilgiye göre Sincan ilçesi Ayaş Bulvarında 06 C 2984 plakalı öğrenci servisi kontrolden çıkarak revüje çıktı. Servis minibüsü refüjde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Servis görevlileri kazayı görüntüleyen İHA muhabiri Gökşen Efe’ye saldırdı. Polislerin gözü önünde saldırıya uğrayan muhabir bir işyerine sığınarak kendini kurtardı. Darp edilen muhabir saldırganlardan şikayetçi oldu. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. (BC -