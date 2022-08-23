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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonrasında metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 23.08.2022, 23:08
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonrasında metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, D-650 karayolu Yeni Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Kadir Can (63) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü metrelerce sürüklenirken durum sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Can’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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