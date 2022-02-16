Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Salihli-Yenipazar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Yenipazar yönüne gitmekte olan M.B. (34) idaresindeki 45 ADT 703 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.