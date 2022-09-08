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Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 13 yaralı
Muş’un Hasköy ilçesinden Sungu beldesine işçi taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Asayiş 08.09.2022, 10:40
Muş’un Hasköy ilçesinden Sungu beldesine işçi taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak yan yatması sonucu 2’si ağır 13 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Muş- Bitlis karayolu üzerindeki Havaalanı Kavşağı’nda meydana geldi. Hasköy ilçesinden Sungu beldesindeki tekstil atölyesine işçi taşıyan 49 AAH 237 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün manevrası sonucu minibüs yan yatarak yoldaki refüjlere çarparak durabildi. Minibüste 2’si ağır 13 işçi yaralanırken, yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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