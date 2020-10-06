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Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 5 yaralı
KONYA'NIN YUNAK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN MİNİBÜSÜN TAKLA ATMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 06.10.2020, 10:31
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Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Yunak Akşehir karayolu Ayrıtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunak istikametinden Akşehir istikametine seyir halinde olan Mevlüt A. idaresindeki 42 ADT 135 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarla giren minibüsün takla atması sonucu sürücü Mevlüt A., Ali A., İbrahim A., Muhammet A. ve Kadir Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Konya ve Akşehir’deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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