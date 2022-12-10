Kontrolden çıkan lüks otomobil aydınlatma direğine böyle çarptı

Mersin’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil aydınlatma direğine çarptı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün koltuğunda sıkıştığı trafik kazasında, önce otomobilin ezilen kapısını polis ve vatandaşlar asılıp çekerek açtı, ardından sürücü itfaiye ve sağlık ekibinin uğraşlarıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobilin yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza Erdemli ilçesine bağlı Limonlu Mahallesinde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mahmut Ş. yönetimindeki 34 ECN 999 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine vurdu. Sonra da karayolunun dinlenme alanını sınırlayan kaldırımın üzerine çıktı. Otomobilin hava yastıkları açıldıysa da sürücü bulunduğu yerde sıkıştı.

Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle 112 acil çağrı merkezinden kaza yerine güvenlik güçleri ile itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine ulaşan polis ve vatandaşlar otomobilin ezilip sıkışan kapısını asılıp çekerek açtı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak, sedyeye aldı. Yaralı Mahmut Ş. tedavisi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Vatandaşlar çağrı merkezine haber vermelerinin ardından tüm ekiplerin kaza yerine 5 dakika içinde ulaştığını belirterek, teşekkür ettiler.

Kazayı gören vatandaşlardan bazıları otomobilin ışıklı kavşaktan geçtikten sonra orta refüjde aydınlatma direğine çarptığını ifade ederek, sürücüye sağlık ekibi tarafından müdahale edildiğini dile getirdi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı yolu gören bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde kontrolü kaybolan otomobil refüje çıkıp aydınlatma direğine vuruyor, çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direğindeki ışıklar sönüyor.

Güvenlik ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi ise sürüyor.