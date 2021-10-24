Kontrolden çıkan kamyonet ters döndü: 2 yaralı

Karabük’te kontrolden çıkan kamyonetin ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçeye bağlı Kapaklı köyü yol ayrımında meydana geldi. Selçuk A. (35) yönetimindeki 35 AYF 42 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters döndü. Kazada sürücü ve yanında bulunan Tunahan S. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.