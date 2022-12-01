Kontrolden çıkan kamyonet direğe çarptı: 2 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aşırı yağışın da etkisiyle kontrolden çıkan açık kasa kamyonetin direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Manisa’nın Turgulu ilçesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin K. idaresindeki 45 HV 053 plakalı Ford marka açık kasa kamyonet, aşırı yağışla beraber sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki direğe çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri ile itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Hüseyin K. ve yolcu koltuğundaki Tolga D. olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.