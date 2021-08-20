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Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücüsü yaralandı.

Asayiş 20.08.2021, 16:46
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücü yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı; sürücüsü yaralandı.

Kaza, Akhisar Mahallesi 151. Sokak üzerinde meydana geldi. TOKİ konutlarından Akhisar Mahallesi’ne seyir halinde olan sürücü Yusuf Cidam (23) yönetimindeki 16 BKT 31 plakalı kamyonet yokuş aşağı indiği sırada geçtiği kasiste kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi.

Kaza sonucu yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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