banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Fransa'da Renault çalışanları ayaklandı: Yöneticiler rehin alındı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Diyanet İşleri Başkanı'ndan zekat açıklaması!
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu
Emekli bayram ikramiyeleri belli oldu

Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Asayiş 28.04.2021, 10:07
2
Kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin ağaca çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mustafa Ö. idaresindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana girdi. Belirli bir mesafe kontrolsüz ilerleyen kamyonet, bir ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, jandarma, polis ve itfaiye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kamyonette yolcu olarak bulunan N.Ö.’nün sıkıştığı yerde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan N.Ö.’nün cansız bedeni itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?