Kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı, yaralı şoförü AFAD kurtardı

Bursa’da kontrolden çıkan kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada araçta sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri kurtardı.

Kaza, Kestel ilçesi Alaçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki tomruk yüklü 16 ASU 461 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipler sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonda mahsur kalan sürücüsü AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı.