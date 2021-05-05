banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Tam kapanma sonuçları gündemde..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
Online alışveriş kısıtlanacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi..
19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
19 Mayıs hangi güne denk geliyor? 19 Mayıs 2021 resmi tatil mi?
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!
Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!

Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Bilecik’te, kasasında bir araç yüklü olan kamyon, kontrolden çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Asayiş 05.05.2021, 13:49
Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Bilecik’te, kasasında bir araç yüklü olan kamyon, kontrolden çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, Bilecik’in Yenipazar ilçesi Kuşça Köyü mevkiinde meydana geldi. Yenipazar-Eskişehir karayolu üzerinde seyir halindeki 01 HP 075 plakalı, kasasında bir araç yüklü kamyonet sürücü Yusuf Ç. Kuşça Köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetimi kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ormanlık alana girerek ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Şener E. ve sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Kamyon Yenipazar Belediyesine ait kepçe yardımı ile kaza yerinden çekilirken, 2 kişi belediye tarafından ilçede misafir edildi.
Yorumlar (0)
21°
açık