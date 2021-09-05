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Kontrolden çıkan işçi servisi kaza yaptı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından reklam panosuna çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan şoför ile beraber 18 kişi yaralandı.

Asayiş 05.09.2021, 15:33
Kontrolden çıkan işçi servisi kaza yaptı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı ardından reklam panosuna çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan şoför ile beraber 18 kişi yaralandı.

Kaza Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üzüm bağlarına tarım işçilerini taşıyan İrfan B.’nin kullandığı 48 ADR 284 plakalı minibüs, Turgutlu Caddesi Nurlupınar kavşağı yakınlarında önce refüje çıktı ardından reklam panosuna çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İrfan B. ile ile 17 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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