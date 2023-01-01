Kontrolden çıkan iki otomobil araziye düştü: 2 yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan iki otomobil, boş araziye düştü. İki kişinin yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde D010 Karayolu’nun Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir halinde olan K.Ş. idaresindeki 54 PL 020 plakalı Volkswagen marka otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan Z.K. kontrolündeki 54 SK O17 plakalı otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak araziye düştü. Meydana gelen kazada otomobil şoförleri K.Ş. ile Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olay ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, arka arkaya olan iki otomobilin kontrolden çıkarak araziye düşmesi yer alıyor.