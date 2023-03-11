Kontrolden çıkan İETT otobüsü bariyerlere çarptı

Sultangazi Habipler yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarptı. Çarpma sonrası otobüs içerisinde bulunan bazı yolcular yaralanırken, kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.