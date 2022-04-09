Kontrolden çıkan hafif ticari araç duvara çarptı

Antalya’da hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek apartmanın bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesinde Kızıltoprak Mahallesi 939 Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızıltoprak Mahallesi istikametine seyir halinde Fatih İ.’nin kullandığı 07 AET 304 plakalı hafif ticari araç, sokak kavşağına yaklaştığında kontrolden çıkıp apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Davut İ. ağır yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Sürücü ifade için karakola götürüldü, polis olayla ilgili inceleme başlattı.