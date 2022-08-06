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Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 06.08.2022, 14:48
Kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi: 2 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Çorum yolu Sanayi sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin U. idaresindeki 55 RH 038 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Sercan U. hafif şekilde yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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