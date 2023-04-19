Kontrolden çıkan belediye otobüsü duvara çarptı: 10 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kontrolden çıkan belediye otobüsünün duvara çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kayganlaşan yolda otobüsün yolda kaydığı anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 13.15 sıralarında ilçeye bağlı Refik Şevket İnce Mahallesi 2173 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt A. (42) yönetimindeki 599 No’lu M.Erener- Halkapınar seferi yapan 35 DHD 3877 plakalı ESHOT belediye otobüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı. Yokuş aşağı savrulan otobüs, sokak köşesindeki duvara çarparak durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü Mevlüt A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken otobüste ilk belirlemelere göre 10 kişinin daha yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı yolcular ayakta tedavi edildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen kaza sokakta bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde kayganlaşan yolda yokuş aşağı savrulan otobüs yer aldı.

Vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi

Kaza anını anlatan çevre sakinleri, bu yolda yağmur yağdığı zaman sürekli kaza olduğunu dile getirerek önlem alınmamasına tepki gösterdi. Sadettin Çiçek adlı vatandaş, "Fren sesi ve ardından gürültüyü duydum koşarak yardıma geldim. Otobüste çok sayıda yaralı vardı ve ambulans çağırdık. Burada ne zaman yağmur yağsa yol kayganlaşsa sürekli trafik kazası oluyor. Buraya önlem alınmasını istiyoruz" dedi. Vatandaşlardan Zemirhan Çiçek ve Murat Ekin de, bu mahallede yolların çok tehlikeli olduğunu dile getirerek özellikle toplu taşıma araçlarının çok sayıda kazaya karıştığını belirtti ve yetkililerin buraya önlem alması gerektiğini söyledi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.