Kontrolden çıkan aracın 4 kişiyi ezdiği anlar kameraya yansıdı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki yayalara çarpması sonucu 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Korku dolu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı’nda meydana gelen kazada bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aracıyla kaldırımda bekleyen insanların arasına daldı. Kazada ağır yaralanan Havva O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer yaralılardan Gülseren C., Ramazan Mert C. ve Alpaslan C.’nin ise genel sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.