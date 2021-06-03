banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Araç muayenede fahiş faiz dönemi
Araç muayenede fahiş faiz dönemi
Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı. Cezası belli oldu!
Görüntüler Türkiye'yi sarsmıştı. Cezası belli oldu!
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!
Mehmet Barlas'tan Erdoğan'a faiz eleştirisi!
Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Biden'ı ağırlayacak
Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Biden'ı ağırlayacak

Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı

Keşan-Gelibolu yolunda kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu. Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Asayiş 03.06.2021, 16:15
Kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı

Keşan-Gelibolu yolunda kontrolden çıkan araç, yangın müdahale istasyonunun bahçesine uçtu. Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan’dan Gelibolu istikametinde gitmekte olan 34 CMK 179 plakalı aracın sürücüsü C.Ç., seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç bölgede yol kenarında bulunan demir telleri ezerek Korudağ Yangın İlk Müdahale Ekip binasının bahçesine daldı. Bahçeye giren araç önce oradaki elektrik diğerine, ardından ağaca çarparak, gidiş istikameti yönünde ters dönerek durabildi.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye polis, jandarma ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü C.Ç. ve o sırada araçta yolcu olarak bulunan H.Ç., ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ekiplerin kaza yerindeki incelemelerinin ardından bölgeye gelen TREDAŞ arıza müdahale ekipleri, kazada hasar alan ve her geçen dakika tehlike saçan elektrik direğini yangına sebebiyet vermeden onarmak için çalışma yürüttü.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu