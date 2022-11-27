Kontrolden çıkan araç tramvay elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce önündeki araca daha sonra ise tramvay yoluna geçerek tramvayın elektrik direğine çarptı. Feci kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan arkadaşı ve çarptığı araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; şehir merkezine doğru seyir halinde olan olan Hayrullah Koca (29)’nın kontrolünde bulunan 07 BCU 301 plakalı hafif ticari araç, önce seyir halinde içerisinde Rasim Kahraman (60) ve Kadriye Kahraman’ın (54) bulunduğu 07 FS 448 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna atlayarak tramvay elektrik direğine çarparak durabildi.

Genç sürücü olay yerinde can verdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feci kazada Hayrullah Koca yaşamını yitirirken yanında bulunan Muzaffer Sayar (21) ve diğer araçta bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öte yandan kaza yapan araç etrafına toplanan meraklı kalabalık, hasar almış aracı görmek için adeta sıraya girdi. İçlerinden bir vatandaşın ise cep telefonu ile video kayıt yapması pes dedirtti. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.