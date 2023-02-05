Kontrolden çıkan araç şarampole düştü, sürücünün yardımına çevredekiler yetişti

Bursa’da kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçarken yardımına ise otopark görevlileri yetişti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi’nde meydana geldi. Kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Sürücüde herhangi bir yara bulunmazken imdadına servis ile Uludağ’a çıkan otopark görevlileri yetişti. Otopark görevlilerinin yardımıyla otomobil, uçtuğu şarampolden çıkartıldı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçlar Uludağ’a çıkarken ve inerken güçlük çekerken yolda kalan otobüsü bir vatandaş tek başına iterek kurtarma anları cep telefon kamerasına yansıdı.

(ABE-