Kontrolden çıkan araç, dereye uçtu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, dere yatağına yuvarlandı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, 14.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Çağrı sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Sibel A.(40) yönetimindeki 16 KBA 01 plakalı hafif ticari araç Şimşek sokağa dönüş yapmak istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Bedre Deresine düştü. Takla atarak yan duran araçtan sürücü kendi imkanlarıyla çıktı. Şans eseri sürücü kaza da yara almazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Dereye düşen araç çekici yardımıyla çıkarıldı.